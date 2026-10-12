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Yemenli Bakan Zube Taiz'de 4 milyondan fazla kişinin Husilerce tehdit edildiğini söyledi

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Mısır ve Yemen dışişleri bakanları, Babubendeb ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için koordinasyonu güçlendirmeyi görüştü. Yemenli Bakan Zube, Husilerin Taiz'de gerilimi tırmandırmasının 4 milyondan fazla Yemenliyi tehdit ettiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Yemenli mevkidaşı Efrah ez-Zube, Babubendeb ve Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ile uluslararası deniz yollarının korunması için iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı.

Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, iki bakan çevrim içi gerçekleştirdikleri görüşmede Yemen ve bölgedeki son gelişmeler ile mevcut zorluklarla mücadele yollarını değerlendirdi.

Bakanlar, Babulbendeb ve Kızıldeniz'in yanı sıra uluslararası deniz yollarında seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için ortak koordinasyonun güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Zube, Husilerin Taiz'de gerilimi tırmandırmasının 4 milyondan fazla Yemenliyi tehdit ettiğini belirterek, güney kırsalı ve batı sahili bölgelerinde binlerce kişinin evlerini terk ederek yerinden edildiğini aktardı.

Abdulati ise ülkesinin Yemen'in birliğini ve egemenliğini destekleyen tutumunu yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Yemen'in kapasitesinin korunması ve Yemen halkının beklentilerinin karşılanmasının amaçlandığını ifade etti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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