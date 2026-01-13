Haberler

Yemen ve AB, Güney Diyalog Konferansı hazırlıkları için Riyad'da görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ve Avrupa Birliği yetkilileri, Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Güney-Güney Diyalog Konferansı'nın hazırlıklarını ele aldı. Görüşmede, Yemen'deki güvenlik ve istikrar konuları ile AB'nin Yemen ile ilişkileri üzerinde duruldu.

Yemen ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Güney Yemen sorunuyla ilgili diyalog konferansı hazırlıklarına ilişkin görüşmelerde bulundu.

Yemen haber ajansı Saba'ya göre, görüşme, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Mahrami ile Avrupa Birliği'nin Yemen Büyükelçisi Patrick Simonnet arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşti.

Görüşmede "Suudi Arabistan'ın himayesinde Riyad'da yapılması planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı için devam eden hazırlıkların" ele alındığını bildirdi.

Diyaloğun, safları birleştirmeyi ve farklılıkların üstesinden gelerek ortak bir siyasi vizyona ulaşmayı amaçladığını belirten Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Mahrami, "Güney diyaloğunu desteklemede ve iç cephenin bütünlüğünü korumada Suudi Arabistan'daki yetkililerin kilit rol oynadığını" ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Yemen ile AB ilişkilerinin geleceği, son gelişmeler ve kurtarılan bölgelerdeki istikrar durumuna ilişkin konular ele alındı.

Avrupa Birliği Büyükelçisi Simonnet de görüşmede, "Yemen'de güvenlik ve istikrarı sağlamak için atılan somut adımları" övdü.

Büyükelçi, "AB, mevcut zorluklarla mücadelede, çatışmayı sonlandırmada ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada Yemen'in yakın bir ortağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Güney-Güney Diyalog Konferansı

Suudi Arabistan, 3 Ocak'ta, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin talebi doğrultusunda, güneydeki tüm gruplara mevcut krizin aşılması için kapsamlı konferans çağrısında bulunmuştu.

Riyad'da düzenlenmesi planlanan Güney-Güney Diyalog Konferansı, Yemen'deki güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tüm güneyli grupları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi

Galatasaray, Fethiyespor'u son anlarda devirdi
Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler

Meclis'in önüne patatesleri yığdılar
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Altay'ın yeni hocası belli oldu! Çok tanındık bir isim
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor