Yemen Savunma Bakanlığı: Başkanlık Konseyi Başkanı'nın vereceği tüm görevleri yerine getirmeye hazırız

Güncelleme:
Yemen Savunma Bakanlığı, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu açıkladı. Ordunun ulusal kararların arkasında olduğu ve Suudi koalisyonun desteğine teşekkür edildiği bildirildi.

Yemen Savunma Bakanlığı, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlığın resmi sitesi "26sepnews"te yayımlanan açıklamada, ordunun "ulusal kararların" arkasında olduğu vurgulandı.

Silahlı kuvvetlerin anayasal görevlerini yerine getirmek için tam teyakkuzda bulunduğu ve "Başkomutan Alimi tarafından verilecek tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğu" ifade edilen açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen halkına verdiği destek takdirle karşılandı.

Ne olmuştu?

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını vermişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
