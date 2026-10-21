Yemen ordusuna göre İran destekli Husiler, Reyyan Havalimanı'na 4. kez saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneydoğusundaki Reyyan Havalimanı'na 4. kez saldırdığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde yer alan Reyyan Havalimanı'na birkaç saat içinde yeniden saldırdığını belirtti.

"İran destekli terörist Husi milisler, Reyyan Havalimanı'na dördüncü kez saldırdı." diyen Nezili, Husilerin sivil altyapıları tek tek hedef alarak Yemen halkını ablukaya almaya çalıştığını kaydetti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise gün içinde Reyyan Havalimanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığı için hedef aldıklarını" iddia etmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak ülkeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA