Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusuna göre İran destekli Husiler, Reyyan Havalimanı'na 4. kez saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Nezili, İran destekli Husilerin Hadramevt'e bağlı Mukella kentindeki Reyyan Havalimanı'na birkaç saat içinde 4. kez saldırdığını belirtti. Nezili, Husilerin sivil altyapıları hedef alarak Yemen halkını ablukaya almaya çalıştığını kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneydoğusundaki Reyyan Havalimanı'na 4. kez saldırdığı bildirildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde yer alan Reyyan Havalimanı'na birkaç saat içinde yeniden saldırdığını belirtti.

"İran destekli terörist Husi milisler, Reyyan Havalimanı'na dördüncü kez saldırdı." diyen Nezili, Husilerin sivil altyapıları tek tek hedef alarak Yemen halkını ablukaya almaya çalıştığını kaydetti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise gün içinde Reyyan Havalimanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığı için hedef aldıklarını" iddia etmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler kendilerine yönelik saldırılardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak ülkeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım

İstenmeyen Türkler listesinde adını görünce büyükelçiliğe seslendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı
Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

2026'da çuvalla para kazandılar! Türkiye’den tek isim listede
Zonguldak'ta uzaklaştırma kararı olan şüpheli, eşini ve araya giren genci vurdu! Ormanda yakalandı

Eşini zorla arabaya bindirmek istedi! Araya gireni başından vurdu
Manifest’in menajeri Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza

Manifest’in menajeri hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza
Simge Sağın kedisi Cino’yu kaybetti: Paramparçayım

Patili dostunu kaybetti: Paramparçayım
Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

İstanbulspor'da Özer Hurmacı dönemi

1. Lig ekibi İstanbulspor'un başına geçti