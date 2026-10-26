Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki stratejik El-Meydan Tepesi'ni kontrol altına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, Taiz'in batısındaki Ed-Dabbab cephesinde stratejik El-Meydan Tepesi'ni halk direniş güçlerinin desteğiyle kontrol altına aldığını duyurdu. Hükümet güçleri, kentin batı girişine hakim tepeyi ele geçirirken son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendi.

Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerle yaşanan çatışmaların ardından stratejik El-Meydan Tepesi'nde kontrolü sağladığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nden yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'deki operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Silahlı kuvvetler, halk direniş güçlerinin desteğiyle Taiz ilinin batısındaki Ed-Dabbab cephesinde yer alan stratejik El-Meydan Tepesi'ni kontrol altına almayı başardı." ifadesi kullanıldı.

Yemen hükümetine bağlı güçlerin, Taiz kentinin batı girişine hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan El-Meydan Tepesi'ni ele geçirdiği ve Husi mevzilerine birçok noktada hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendiğini ve 382 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce kişi öldü veya yaralandı.

Kaynak: AA
Siirt'te petrol sahasında yangın

Türkiye'nin önemli petrol merkezinde korkutan görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti

Korku filmlerini andıran görüntü! Kamera tüm olan biteni kaydetti
Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten dikkat çeken itiraf: Hepsinin gözünde...
İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum

İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu

Kapıyı açıp içeri girdiler ama hiç beklemedikleri bir şey oldu

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinin bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı

Ülkedeki kaosun bilançosu belli oldu! Yüzlerce yaralı ve gözaltı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

Böyle bir gol yok! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün

Türkiye'nin komşusunun ittifaka katılması an meselesi