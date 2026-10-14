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Yemen ordusu, Taiz'in batı cephesinde Husilere bağlı 5 kişiyi esir aldığını belirtti

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Yemen ordusunun, Taiz kentinin batı cephesinde Husilere bağlı olduğu belirtilen 5 kişiyi esir aldığı açıklandı ve bir video paylaşıldı. Görüntülerde yer alan kişilerden birinin Husilerin üst düzey yöneticilerinden ve tümgeneral rütbesini taşıdığı bazı aktivistlerce öne sürüldü.

Yemen ordusunun Husilere bağlı 5 kişiyi esir aldığı belirtildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Taiz kentinin batı cephesinde Husilere bağlı olduğu belirtilen 5 kişinin??????? esir alındığı ifade edildi ve bir video paylaşıldı.

Videoda söz konusu 5 kişinin görüntülerine yer verildi. Bu kişilerden Ekrem Amir'in, bazı aktivistler tarafından Husilerin üst düzey yöneticilerinden ve tümgeneral rütbesini taşıyan bir isim olduğu öne sürüldü.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol altına almasının ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Ülkede hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar insani krizi derinleştirmeye devam ederken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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