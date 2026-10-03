Yemen ordusu, Taiz'in 10 bölgesinde Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz vilayetinin 10 bölgesinde İran destekli Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, Husilerin Taiz'deki mevzileri, yığınakları ve takviye birliklerinin hedef alındığı belirtildi.

Taiz'in el-Akrud, Sami, el-Ahkum, el-Akbuş, Cebel Rasin, Cebel Cerdad, Beni Ömer, Beni Bekkari, el-Kaaviş ve el-Esavir bölgelerinde Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Husilerin ulaşım ve destek araçlarının hedef alındığı ve mensuplarının etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Husilerin bölgede saldırıları sürdürme kabiliyetlerini kaybettiği savunuldu.

Husilere karşı operasyonların sürdürüleceği belirtildi.

Yemen, Husiler'in Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında temmuz ayında şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken, Husiler kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA