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Yemen ordusu, Taiz vilayetinde Husilere ait mevzilere hava saldırıları düzenlediğini açıklarken, Husiler başkent Sana ve diğer 3 vilayetin Suudi Arabistan'ın hava saldırılarına maruz kaldığını iddia etti.

Yemen ordusundan yapılan açıklamaya göre, Taiz vilayetinin güneyindeki Misrah ilçesine bağlı Ekrud cephesinde Husi mevzilerine saldırı düzenlendi.

Husilere yönelik operasyonda söz konusu cephedeki El-Menara ve Aden Dağları, Kur Vadisi, Şab Muzaffer, Eslaf ve El-Makda bölgelerindeki mevziler hedef alındı.

Bir diğer saldırıda ise vilayetin batısındaki Dabab bölgesinde yer alan Han Dağı çevresi ile El-Hencer noktasında Husilere ait askeri araçlar, unsurlar, bir gözetleme sistemi ve toplanma noktaları vuruldu.

Taiz'in batısındaki Gurab bölgesinde bulunan Danin Tepesi'nde de Husilere ait bir komuta ve kontrol merkezi hedef alındı.???????

Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırılarıyla ilgili iddialar

Husilere ait SABA haber ajansının yerel bir kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan savaş uçaklarının, başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde, İbb ve Amran vilayetlerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Habere göre, saldırılarda Sana'nın kuzeyindeki Bir Zahir bölgesi ile Amran, Hudeyde ve İbb'e hava saldırıları düzenlendi.

Öte yandan Yemen Sahil Güvenlik Güçleri yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki El-Mehra vilayetine bağlı Muhayfif kıyıları açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu hap taşıyan bir tekne ile içindeki 4 denizcinin ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, bu tür eylemlerin Husi milisler için potansiyel finansman kaynağı oluşturmasının yanı sıra Yemen'in güvenliği ve istikrarı ile bölge güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı.???????

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA