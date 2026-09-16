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Yemen ordusu: Taiz'de Husilere ait noktaları vurduk

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Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Taiz kentinde İran destekli Husilere ait noktaların hedef alındığını açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Taiz kentinde İran destekli Husilere ait noktaların hedef alındığını açıkladı.

Yemen ordusu Medya Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Husilere düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yemen'in batısındaki Taiz'in Kadha ilçesinde Husilere ait noktaların hedef alındığı belirtildi.

Marib ilinde ise komutanları kaçan bazı Husi milislerin yaralı ele geçirildiği, bazılarının cenazelerinin bulunduğu ifade edildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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