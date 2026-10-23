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Yemen ordusu son 24 saatte 1392 operasyonda 620 Husi mensubunu etkisiz hale getirdi

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Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 1392 operasyon düzenlediğini ve 620 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonlarda 190'dan fazla araç ve silah imha edildi veya kullanılamaz hale getirildi.

Yemen ordusu, son 24 saatte İran destekli Husilere karşı 1392 operasyon düzenlediğini ve 620 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin mevzilerini, takviye birliklerini, ikmal hatlarını ve askeri araçlarını hedef alan 1392 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonlarda aralarında yönetim kadrosunun da bulunduğu 620 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, 190'dan fazla araç ve silahın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği belirtilen açıklamada, operasyonlarda uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulduğu ve siviller ile sivil yapıların korunması için gerekli hassasiyetin gösterildiği kaydedildi.

İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne olan Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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