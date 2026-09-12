Yemen ordusu, Muha'da çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Yemen ordusu, ülkenin batısındaki Taiz iline bağlı Kızıldeniz kıyısındaki Muha kenti ve çevresine düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini, askeri araç ve silahların imha edildiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Muha'nın batısında çok sayıda Husi unsurunun hava saldırılarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, kentteki Su Projesi Müdürlüğü yakınlarındaki bir karargahın içinde bulunan diğer Husi unsurlarının da hava saldırılarında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hava saldırılarında, Muha Limanı yakınlarında Husilere ait araç ve silahların yanı sıra bazı unsurların tamamen imha edildiği ifade edildi.

"Lahic'teki Husi saldırıları püskürtüldü"

Hükümete bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Lahic vilayetinin batısında yer alan El-Mudarebe ve Ras el-Ara bölgelerinde askeri mevzilere Husiler tarafından düzenlenen saldırının püskürtüldüğü bildirildi.

Amalika Tugaylarının El-Mudarebe ve Ras el-Ara bölgelerinde Husi silahlı unsurlarıyla çatışmaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, Amalika Tugayları güçlerinin hafif ve orta çaplı silahlarla ateş kaynaklarına karşılık verdiği, Husi güçlerinin saldırılarının püskürtüldüğü kaydedildi.

Çatışmalarda Husilerden ölen ve yaralananların olduğu, ayrıca Husilere ait bazı araç ve askeri teçhizatın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Husilerden, gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA