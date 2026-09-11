Yemen ordusu Muha çevresine hava saldırısı başlattıklarını açıkladı

Yemen'de hükümet güçleri, Husilerin yakın zamanda ele geçirdiği Muha çevresine hava saldırıları düzenlemeye başladıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, ülkenin batısındaki Muha çevresinde operasyon bölgesi olarak belirlenen noktalara hava saldırıları başlattıklarını söyledi.

Nuzeyli, bölge sakinlerine Taiz-Muha yolu ile Muha-Zubab yollarını kullanmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Babulmendeb Boğazı'na yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alan Muha, kara ve deniz bağlantılarından dolayı stratejik önemiyle öne çıkıyor.

Yemen ordusu, dün, ülkenin batı sahilindeki Muha kenti ve çevresi ile Taiz'e uzanan yolu kapsayan belirli bir bölgede Husilerin askeri hareketlerini hedef almak üzere çeşitli silahlarla operasyon başlatacağını açıklamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA