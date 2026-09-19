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Yemen ordusu, Marib'in güneyinde Umm Riş ve Akabet Mela'da Husi hedeflerini vurdu

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Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi, savaş uçaklarının Marib'in güneyindeki Umm Riş ve Akabet Mela kamplarında Husi hedeflerini vurduğunu açıkladı. Can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmezken, temmuzdan bu yana tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinin güneyinde İran destekli Husilere ait mevzi ve askeri araçları hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Marib'in güneyindeki Umm Riş ve Akabet Mela kamplarında Husilere ait toplanma noktalarını ve askeri araçları vurduğu belirtildi.

Saldırıların yol açtığı can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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