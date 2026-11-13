Yemen ordusu Es-Sarih Kavşağı'nı aldığını açıkladı, 50 Husi milis öldü veya yaralandı

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Yemen ordusu, İran destekli Husilerle girilen çatışmaların ardından ülkenin güneyindeki Lahic vilayetinde bulunan stratejik Es-Sarih Kavşağı'nın ele geçirildiğini, 50 Husi milisin öldüğü veya yaralandığını açıkladı.

Yemen ordusunun yayın organı "September Net"in haberinde, hükümet güçlerinin Sarih Kavşağı'ndaki Husi mevzilerine ani saldırı düzenlediği ve bölgede yeniden kontrol sağlamayı başardığı belirtildi.

Husilerle girilen çatışmalarda 50 milisin öldüğü veya yaralandığı, diğerlerinin ise geri çekilmek zorunda kaldığı bilgisi verildi.

Ordudan yapılan başka bir açıklamada, Marib ilinin kuzey cephesinde Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca son saatlerde Husilerin toplanma noktaları ve askeri mevzilerine düzenlenen 943 operasyonda 221 milisin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artış gösterdi.

Kaynak: AA