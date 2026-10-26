Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusu, 24 saatte 1276 saldırıyla 382 Husi'yi etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu, son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendiğini ve 382 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sözcü Nuzeyli, Taiz ve Marib cephelerinde eş zamanlı operasyonlarla Husilerin komuta merkezleri ve silah depolarının hedef alındığını belirtti.

Yemen ordusu, son 24 saatte Husilere yönelik 1276 operasyon düzenlendiğini ve 382 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Askeri Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli tarafından yapılan açıklamada, İran destekli Husilere karşı yapılan son saldırılar hakkında bilgi verildi.

"Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında ordunun saldırılarını sürdürdüğünü belirten Nuzeyli, son 24 saat içinde çeşitli cephe ve hatlarda Husileri hedef alan 1276 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Nuzeyli, Husilere ait komuta ve kontrol merkezlerinin, savunma mevzilerinin, askeri takviyelerin, nakliye ve lojistik araçlarının, silah ve mühimmat depolarının hedef alındığını vurguladı.

Nuzeyli, Taiz cephesinde ordu birliklerinin birçok operasyon icra ettiğini, hava unsurlarının desteğiyle Husilerin saldırı kaynaklarının imha edildiğini, takviyelerin engellendiğini ve stratejik noktalarda kontrolün artırıldığını aktardı.

Yemen'in kuzeyindeki Cevf, orta kesimdeki Marib ve Beyda'nın yanı sıra güney ve güneybatı cephelerinde eş zamanlı olarak operasyonların devam ettiğini kaydeden Nuzeyli, sahadaki gelişmelere göre operasyonun devam edeceğini ifade etti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz ayından bu yana yeniden şiddetlenen çatışmalarda Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce kişi öldü veya yaralandı.

Kaynak: AA
Bu haber 205 sitede yayınlandı.
İstanbul Barosu başkan adayının sözleri başına iş açtı! Hakkında soruşturma başlatıldı

Seçim sonrası savcılık devrede! Baro adayının sözleri başına iş açtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gölcük'te MHP’li belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP'yi yasa boğan ölüm: Meclis üyesi silahlı kavgada hayatını kaybetti
Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar

Dahice bir plan yaptılar ama sonu iyi olmadı
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
ABD'de 'korku evi' davası! Taşıyıcı annelikle doğan 14 çocuğa istismar suçlaması

Taşıyıcı anneyle 14 çocuk edindiler! Malikanede dehşet iddiası
38 yıl sonra bir ilk! Netanyahu'nun geleceği yarın kurulacak sandıkta belirlenecek

38 yıl sonra bir ilk! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

Trump’ın “Gözden kaçırmak zor” dediği Nicki Minaj’ın eski hali