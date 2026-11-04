Yemen ordusu, 1208 operasyonda 370 milisi etkisiz hale getirdi, Taiz'de ilerledi

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Yemen ordusu, İran destekli Husilere karşı 1208 operasyon düzenlendiğini ve aralarında saha sorumlularının da bulunduğu 370 milisin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), saha topçuları ve çok namlulu roketatarlar kullanılarak Husilerin toplanma alanları, hareketlilikleri, takviye güçleri, tahkimatları ve ateş kaynaklarına yönelik 1208 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlar sonucunda yaklaşık 370 saha komutanı ve milis unsurunun etkisiz hale getirildiği, farklı cephelerde ise yaklaşık 120 askeri araç ve ekipmanın imha edildiği ya da kullanılmaz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ordu güçleri ile halk direniş birliklerinin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiği ve Husilerin bu bölgeleri geri alma girişimlerinin püskürtüldüğü ifade edildi.

Ordunun açıklamasında, devlet kurumları yeniden kontrol altına alınana ve Husi tehdidi son bulana kadar operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yemen ordusu operasyonların tam zaman aralığına ilişkin detay paylaşmazken, Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, devlet kurumlarını geri almak ve başkent Sana'nın kontrolünü sağlamak amacıyla 5 Ekim'de "Yemen Şafağı" askeri operasyonunun başlatıldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, temmuz ayında yeniden alevlenen çatışmalar binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına, 250 binden fazla sivilin ise yerinden edilmesine yol açtı.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA