Yemen, Sokotra Adası'nda mahsur kalan tüm yabancı turistlerin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu

Yemen'in Sokotra Adası'nda mahsur kalan tüm yabancı turistlerin, hava yoluyla Suudi Arabistan'a transfer edilmesinin ardından tahliye operasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, Sokotra Havalimanı'ndan Yemen Havayolları'na ait ve 109 yolcu taşıyan son tahliye uçuşunun Cidde Uluslararası Havalimanı'na ulaşmasıyla birlikte adada mahsur kalan tüm yabancı turistlerin güvenli şekilde transfer edildiğini belirtti.

İryani, bu başarının insani nitelikteki sürecin yönetiminde yüksek düzeyde ulusal koordinasyon ve etkinliği yansıttığını ifade etti.

Yemenli bakan, tahliye operasyonunun başarıyla yürütülmesine katkı sağlayan Suudi Arabistan'a işbirliği ve sağladığı lojistik imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan İryani, şubat ayından itibaren Sokotra ile Cidde arasında doğrudan ve düzenli uluslararası uçuşların başlatılacağını duyurdu.

İryani, bu adımın Sokotra'nın güvenli ve uluslararası standartlara uygun bir turizm merkezi olarak konumunu güçlendireceğini kaydederken, Yemen'in güneyindeki Al-Mokha Havalimanı ile Cidde Uluslararası Havalimanı arasında yeni bir uluslararası uçuş hattının da hizmete açıldığını bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, 7 Ocak'ta da, ülkede son dönemde yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle Sokotra Adası'nda mahsur kalan 179 yabancı turistin tahliye edilerek Suudi Arabistan'a gönderildiğini açıklamıştı.

Yemen basınında çıkan haberlerde, ülkenin güneyinde yaşanan durumun ardından uçuşların askıya alınması nedeniyle Sokotra Adası'nda 400'den fazla yabancı turist mahsur kaldığı ifade edilmişti.