Haberler

Yemen, Sokotra Adası'nda mahsur kalan tüm yabancı turistlerin tahliyesinin tamamlandığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'in Sokotra Adası'nda mahsur kalan yabancı turistlerin tahliye operasyonu tamamlandı. Son uçuşla birlikte tüm turistler başarılı bir şekilde Suudi Arabistan'a transfer edildi. Yemen Hükümeti, sürecin başarıyla yönetilmesi için Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Yemen'in Sokotra Adası'nda mahsur kalan tüm yabancı turistlerin, hava yoluyla Suudi Arabistan'a transfer edilmesinin ardından tahliye operasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, Sokotra Havalimanı'ndan Yemen Havayolları'na ait ve 109 yolcu taşıyan son tahliye uçuşunun Cidde Uluslararası Havalimanı'na ulaşmasıyla birlikte adada mahsur kalan tüm yabancı turistlerin güvenli şekilde transfer edildiğini belirtti.

İryani, bu başarının insani nitelikteki sürecin yönetiminde yüksek düzeyde ulusal koordinasyon ve etkinliği yansıttığını ifade etti.

Yemenli bakan, tahliye operasyonunun başarıyla yürütülmesine katkı sağlayan Suudi Arabistan'a işbirliği ve sağladığı lojistik imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan İryani, şubat ayından itibaren Sokotra ile Cidde arasında doğrudan ve düzenli uluslararası uçuşların başlatılacağını duyurdu.

İryani, bu adımın Sokotra'nın güvenli ve uluslararası standartlara uygun bir turizm merkezi olarak konumunu güçlendireceğini kaydederken, Yemen'in güneyindeki Al-Mokha Havalimanı ile Cidde Uluslararası Havalimanı arasında yeni bir uluslararası uçuş hattının da hizmete açıldığını bildirdi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı, 7 Ocak'ta da, ülkede son dönemde yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle Sokotra Adası'nda mahsur kalan 179 yabancı turistin tahliye edilerek Suudi Arabistan'a gönderildiğini açıklamıştı.

Yemen basınında çıkan haberlerde, ülkenin güneyinde yaşanan durumun ardından uçuşların askıya alınması nedeniyle Sokotra Adası'nda 400'den fazla yabancı turist mahsur kaldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki liste skandalında yeni gelişme
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?