Yemen hükümeti: Kızıldeniz'de Husi teknesi imha edildi

Yemen'deki hükümet güçleri, Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurdu.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, hükümet güçleri, Kızıldeniz'de Husilere ait patlayıcı yüklü bir tekneyi imha etti.

Teknenin uzaktan kumandalı ve insansız olduğu belirtildi, olayla ilgili başka ayrıntı verilmedi.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri daha önce yaptığı açıklamada, Husilere ulaştırılmak üzere İran yapımı insansız hava aracı (İHA) parçaları taşıyan bir sevkiyatın Kızıldeniz'de ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanışa geçti. Bu çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA