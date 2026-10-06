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Yemen hükümet güçleri Taiz'de tepeleri ele geçirdi, Husilerin kaçtığı aktarıldı

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Yemen'de hükümete bağlı güçler, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Taiz ve Marib'de birçok noktayı ele geçirdiklerini duyurdu. Vatan Kalkanı güçleri Taiz'de stratejik tepelerin alındığını, Husilerin bölgeden kaçmaya başladığını aktardı; Husilerden açıklama gelmedi.

Yemen'de hükümete bağlı güçler, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında Taiz ve Marib'de pek çok noktayı ele geçirdiklerini duyurdu.

Vatan Kalkanı güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'e bağlı El-Vaziiyye ilçesini kurtarmak için geniş kapsamlı askeri bir operasyon başlatıldığı ve El-Mansura bölgesine bakan stratejik tepelerin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonun başlamasının ardından İran destekli Husilerin bölgeden toplu halde "kaçmaya" başladığı aktarıldı.

Husilerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen ordusundan daha önce yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler ve halk direniş güçlerinin Taiz'in güneyindeki Hayfan bölgesinde El-Menzara, El-Aşarif ve Ziban dağlarının kontrolünü Husilerden geri aldığı belirtilmişti.

Öte yandan Yemen ordusu, Yemen Şafağı operasyonu kapsamında ikinci gün de Marib'in güney cephesinde ilerlemeye devam ettiğini ve sıradağlar ile stratejik bölgeleri Husilerden geri aldığını duyurdu.

Ordunun açıklamasında, Marib'de Semed, El-Kayıme, El-Mukaylat, Aked el-Kayıme ve Er-Rasıd dağları başta olmak üzere geniş alanların ve stratejik noktaların geri alındığı kaydedildi.

Yaşanan çatışmalarda onlarca Husi'nin öldüğü, yaralandığı ya da esir edildiği, askeri araçların kullanılamaz hale getirildiği, bir insansız hava aracının da (İHA) düşürüldüğü aktarıldı.

"Yemen Şafağı" operasyonu ve Arap Koalisyonunun hava desteği

Yemen'de hükümet güçleri 5 Ekim'de, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)" operasyonu başlatmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve operasyonun başlamasından bu yana 324 "yüksek değerli" hedefin imha edildiğini açıklamıştı.

Koalisyon ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetlerine karadaki faaliyetlerinde 24 saat hava desteği sağlandığını ve Babulmendeb Boğazı'na hava koruması verildiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti yanlısı güçler de Babulmendeb çevresindeki Zubab ilçesi ile bazı stratejik noktaların kontrolünü ele geçirdiklerini açıklarken, Husiler hükümet güçlerinin bölgedeki kazanımlarını reddederek bölgedeki çatışmaların sürdüğünü savunuyor.

Kaynak: AA
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