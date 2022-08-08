Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek - Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ortak basın toplantısı Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Güncel AA / Ahmed Shoura Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün Yemen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek - Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ortak basın toplantısı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.