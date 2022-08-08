Yemen Dışişleri Bakanı Mubarek - Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ortak basın toplantısı
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Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'de mevkidaşı Eymen es-Safedi ile başkent Amman'da görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
AA / Ahmed Shoura - Güncel