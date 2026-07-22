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Yemen hükümeti: Yılbaşından bu yana Husilerin kontrolündeki limanlara 313 gemi yanaştı

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Yemen hükümeti, 2026 başından bu yana Husilerin kontrolündeki limanlara 313 geminin yanaştığını açıklayarak abluka iddialarını reddetti.

Yemen hükümeti, 2026'nın başından bu yana Husilerin kontrollerindeki limanlara 313 geminin yanaştığını bildirerek, Husilerin kontrollerindeki bölgelerin abluka altında olduğu iddialarını reddetti.

Yemen Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani, ülkenin resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan açıklamasında, Husilerin abluka altında oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

Husilerin kontrollerindeki limanlarla ilgili elde edilen verilere dikkati çeken İryani, "Limanların 2026 yılına ait veriler, Husilerin ablukayla ilgili öne sürdükleri açıklamaların asılsız olduğunu ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Bakan İryani, "Husi milislerin kontrolündeki limanlara bu yıl içinde 313 ticari geminin yanaşmasına izin verildi. Bunların 45'ini petrol türevlerini taşıyan tankerler oluştururken, 157'si gıda ve çeşitli ürünler yüklü gemiler, 104'ü inşaat malzemeleri ve 7 tanesi de diğer bazı ürünler taşıdı." dedi.

Husilerin kontrolündeki bölgelere ihtiyaç duyulan ürünlerin ulaşmaya devam ettiğini belirten İryani, "Husiler ise birtakım siyasi kazanımlar için asılsız iddialar ortaya atıyor." diye konuştu.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı abluka uygulamakla suçlamış ve ablukaya "karşı ablukayla" karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Kızıldeniz'e açılan limanlara sahip Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
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