Yemen'den Gelen İHA, İsrail'in Eylat Kentine Düştü: 4 Yaralı

Güncelleme:
Yemen'den atılan insansız hava aracının İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu dört kişi yaralandı. İsrail ordusu, Husilerin gönderdiği İHA'nın engellenemediğini açıkladı.

Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan patlayıcı yüklü İHA'nın ülkenin en güneyindeki Eylat kentini vurması sonucu dört kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu belirtildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görüldü.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
