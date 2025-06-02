Yemen'den Atılan Füze Nedeniyle Tel Aviv Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki havalimanının kısa süreliğine uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle ülkedeki çok sayıda kentte alarmların çaldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzenin hava savunma sistemi tarafından önlendiği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da Yemen'den atılan füze nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail ise 5 Mayıs'ta Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasına, 6 Mayıs'ta da Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.