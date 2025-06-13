Yemen'den Atılan Balistik Füze, Batı Şeria'ya Isabet Etti

İsrail ordusu, Yemen'den atılan balistik füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Halil kenti yakınlarına isabet ettiğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle alarmların çaldığı ve füzenin önlenmeye çalışıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan el Halil kenti yakınlarına isabet ettiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, el-Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesine düşen şarapnel parçaları sonucu üç çocuğun yaralandığı aktarıldı.