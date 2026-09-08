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Yemen'deki Marib Valiliği: Husilerin kente düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti

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Yemen'deki İran destekli Husilerin, Marib kentinde yerinden edilenlerin bulunduğu alana düzenlediği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 8'i çocuk 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Marib kentinde yerinden edilenlerin bulunduğu alana düzenlediği saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 8'i çocuk 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Marib Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin dün akşam saatlerinde kentin kuzeyindeki Ragvan bölgesinde yerinden edilenlerin bulunduğu alana saldırı düzenlediği belirtildi.

Husilerin "korkunç bir katliam gerçekleştirdiği" ifade edilen açıklamada, 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 8'i çocuk 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bombalı saldırının yerinden edilenlerin barındığı bölgede ciddi hasara yol açtığı belirtilen açıklamada, 3 aracın hasar gördüğü, 16 barınağın içindeki mobilya, yatak takımı ve ev eşyalarıyla birlikte yıkıldığı ve 23 ailenin barınma yerini kaybettiği ifade edildi.

Husilerden ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetinin yayımladığı raporlara göre, ülke genelinde yerinden edilen yaklaşık 5 milyon kişiden 2,2 milyondan fazlası Marib'de yaşıyor.

Temmuz ayından bu yana Yemen'in başta Taiz, Cevf ve Beyda olmak üzere çeşitli kentlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalarda artış yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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