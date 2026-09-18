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Yemen'deki Husilerin Taiz kentinde İHA ile düzenlediği saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti

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- Saldırıda 1,5 yaşındaki Tala Rudmani, 7 yaşındaki Nureddin Yakub ve 14 yaşındaki Esaver Ganim hayattan koparıldı

Yemen'de Husilerin insansız hava aracıyla (İHA) Taiz kentine düzenlediği saldırı sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yemen Hukuk İşleri Bakanı İşrak el-Maktari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya dair açıklama yaptı.

Açıklamada Maktari, Husilere ait bir İHA'nın Taiz kentine düzenlediği saldırıda 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Maktari, Husi milislerin Taiz kentinin batısındaki Vaziiyye ilçesine bağlı Tarira köyünü İHA ile hedef aldığını belirtti.

Yemenli Bakan, saldırıda Esaver Ganim (14), Tala Rudmani (1,5) ve Nureddin Yakub'un (7) hayatını kaybettiğini ifade etti.

Maktari, saldırıda çok sayıda kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığını ve bölge sakinleri arasında korku ve üzüntünün hakim olduğunu aktardı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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