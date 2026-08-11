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Husi Saldırısında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

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Yemen'de İran destekli Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda 'Tihame' adlı ticari gemiyi füzelerle hedef aldı. Saldırıda 4 denizci öldü, 4 kişi yaralandı. Bakanlık, kurtarma çalışmalarını engellemek için ek füze fırlatıldığını ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığının Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, Husilerin bu sabah Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari gemiyi Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrettiği sırada art arda 3 balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Saldırı sonucu gıda malzemesi taşıyan gemide yangın çıktığı, mürettebattan 3 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı denizcinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinden bir kişinin de yaralandığı ve gemide hasar meydana geldiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, kurtarma ekiplerinin mürettebata ulaşarak yaralıları tahliye etmeye çalıştığı sırada Husilerin gemiye bir füze daha fırlattığı ve bunun kurtarma çalışmalarını engellemeye yönelik olduğu kaydedildi.

Bakanlık tarafından kınanan saldırı "terörist Husi milisleri tarafından işlenen terör suçu" olarak nitelendirildi.

Saldırı deniz taşımacılığı için tehdit oluşturuyor

Bakanlığın açıklamasında, geminin hedef alınmasının Husilerin "tırmandırıcı bir yaklaşım" izlediğini gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunan liman ve sivil tesisler ile bu bölgelere giden ticari gemileri de tehdit kapsamına aldığı vurgulanan açıklamada, bunun milyonlarca Yemenlinin gıda ve tüketim ürünlerine erişimi açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma ve deniz taşımacılığı ile uluslararası denizcilik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara saldırılara karşı tutum alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğünün ve gemi mürettebatı ile denizcilik sektöründe çalışanların güvenliğinin sağlanması istendi.

Husilerden, Yemen Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına ilişkin henüz değerlendirme yapılmadı.

İran destekli Husilerin bu sabah Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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