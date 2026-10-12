Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan son 24 saatte 119 hava saldırısı düzenledi

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'e 119 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Yemen'in Sana, el-Cevf, Taiz, Saada, Marib, Lahic, el-Beyda ve İbb vilayetlerine son 24 saatte Suudi Arabistan tarafından 119 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kayıplarının yaşandığını ileri süren Seri, gerilimin tırmanmasından bu yana Suudi Arabistan'ın düzenlediği hava saldırılarının sayısının 2 bin 177'ye çıktığını ifade etti.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA