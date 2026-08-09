Haberler

Husiler, Saudi Aramco'nun Cizan Rafinerisini İHA ile Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Saudi Aramco rafinerisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının, Suudi İHA'larının Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olduğu belirtildi. Suudi Enerji Bakanlığı, tesiste çıkan yangının söndürüldüğünü ve yaralanan olmadığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmişti. Bakanlık, yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmiş, ancak yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik operasyon için 10 milyon TL veren Ebru Gündeş'in son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcıdan 10 milyonluk estetik sonrası yeni pozlar

Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular

Bir anda gökyüzünde belirdi! Herkes aynı anda silahına sarıldı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var