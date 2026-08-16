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Husiler Marib kentine füze saldırısı düzenledi

Husiler Marib kentine füze saldırısı düzenledi
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Yemen'deki Husiler, hükümet kontrolündeki Marib kentine üç balistik füzeyle saldırdı. Saldırıda ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı. Son haftalarda Husiler, hükümet bölgelerine ve Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarını artırdı.

SANA, 16 Ağustos (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin, zengin petrol kaynaklarına sahip Marib vilayetinde hükümet kontrolündeki Marib kentine saldırı düzenledikleri bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Saba TV, cumartesi akşamı Husilerin kentin farklı mahallelerini üç balistik füzeyle hedef aldığını bildirdi. Ölü ve yaralı sayısı ve maddi hasar hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

Xinhua'ya konuşan mahalle sakinleri, füze saldırılarının gerçekleştiği saatlerde kent genelinde birden fazla şiddetli patlama sesi duyulduğunu doğruladı.

Husilerden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Husiler son haftalarda Yemen hükümeti kontrolündeki bölgelere ve Yemen hükümetinin önemli destekçilerinden komşu Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı.

Grup, Suudi Arabistan gemilerine yönelik deniz ablukası ilan ettikleri 20 Temmuz'dan bu yana Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'ın petrol tankerlerine ve Suudi Arabistan sınırları içindeki enerji tesislerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua
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