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Husiler Marib'e İHA ve Füzelerle Saldırdı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib'te ordu ve koalisyon güçlerine yönelik 2 İHA ve 2 balistik füzeyle saldırı düzenledi. Yaralılar olduğu belirtilirken, son haftalarda bölgede çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentine insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini belirtti.

Saldırılar Husilere bağlı El-Mesire kanalının sitesinde yer alan haberle duyuruldu.

Husilere bağlı silahlı güçlerin, Marib'te Yemen ordusu ve onlara destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı askeri birliklerin bulunduğu bazı noktalara 2 İHA ve 2 balistik füze ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda yaralılar olduğu ifade edilirken, sayıya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemen ordusundan daha önce yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli kentlerinde İran destekli Husilere ait mevzi ve hedeflere yönelik son 24 saatte 133 operasyon düzenlendiği bildirilmişti.

Yemen'de yaklaşık 12 yıl önce başlayan iç savaş, başkent Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini 21 Eylül 2014'ten bu yana kontrolleri altında tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında sürüyor.

Taraflar arasında Nisan 2022'den bu yana görece sakin bir dönem yaşanırken, son haftalarda Marib, Cevf, Dali ve Taiz başta olmak üzere çeşitli bölgelerde çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

Yemen, dünyanın en ağır insani ve ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA
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