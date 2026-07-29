Yemen'deki Husiler: Kızıldeniz'de füze saldırısı düzenlediğimiz Suudi Arabistan'a ait petrol tankeri geri döndü

SANA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerine balistik füze saldırısı düzenlediklerini belirterek, Suudi Arabistan ile bağlantılı deniz taşımacılığı gemilerine yönelik koydukları deniz ambargosunu ihlal eden tankerin geri dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonda ambargoyu ihlal eden ve "uyarı çağrılarını dikkate almayan" Suudi Arabistan'a ait petrol tankeri NCC Ghazal'ı hedef aldıklarını söyledi.

"Birden fazla balistik füzeyle vurulan tanker, geri dönmek zorunda kaldı" diyen Seri, grubun "ablukaya karşı abluka" ilkesi uyarınca Suudi Arabistan ile bağlantılı gemilere yönelik deniz ambargosunu uygulamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Husilerin iddiası bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken, Suudi Arabistan yetkilileri ve geminin işletmecisi de konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Xinhua