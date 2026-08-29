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Husiler: Çatışmalarda 2 üye öldü

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Yemen'de İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'ya göre, başkent Sana'da biri tümgeneral, biri albay 2 Husi mensubu için cenaze töreni düzenlendi.

Husi mensuplarının, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda hayatlarını kaybettiği aktarıldı.

Hükümet güçlerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden şiddetlendi. Bu çatışmalarda her iki taraftan da ölenler oldu.

Kaynak: AA
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