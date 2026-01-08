Yemen hükümet güçleri, güneydeki geçici başkent Aden'de konuşlandı

Yemen'de hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de konuşlandıklarını duyurdu.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanı Reşad el-Alimi'nin talimatları doğrultusunda Aden'e ulaştıklarını belirtti.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin, güvenlik ve istikrarı sağlama çalışmalarına katkı için bugün geçici başkent Aden'e girdiklerine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aden'de konuşlanma süreci, belirlenen plan doğrultusunda tamamlandı. Konuşlandırma, en yüksek disiplin ve hazırlık seviyelerini dikkate alan organize bir plana göre, yetkili makamlarla tam koordinasyon içinde gerçekleştirildi."

Açıklamada, Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin ulusal sorumluluklarına olan bağlılığı teyit edildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüşmesinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolündeki bölgelerin geçici başkent Aden'e kadar uzanan kısmının devralınması sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtmişti.

Yemen'deki gelişmelerden sonra Aden'deki durum

BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, birkaç yıldan beri geçici başkent Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrolü elinde bulunduruyordu.

Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, 7 Ocak'ta GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi'yi "vatan haini" ilan ederek Başkanlık Konseyi üyeliğini iptal etmişti. Başkan Alimi ayrıca, Aden'in güvenliğini sağlama görevini, GGK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye vermişti.

Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları da dün Aden'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ve Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

Başkan Alimi, daha sonra Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles'i görevden almış ve onun yerine Aden Valisi olarak Abdurrahman Şeyh el-Yafei'yi getirmişti.