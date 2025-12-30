Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mukalla Limanı'na Hava Saldırısı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Yemen'deki patlamadan görüntüler

Yemen'de yerel bir güvenlik yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçaklarının salı sabahı Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramout eyaletindeki Mukalla Limanı'nı hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Yemen'de yerel bir güvenlik yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçaklarının salı sabahı Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramout eyaletindeki Mukalla Limanı'nı hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Kaynak, bombardımanın ardından liman yakınlarında alevlerin yükseldiğini ve bunun çevredeki bölgede güvenlik alarmının verilmesine neden olduğunu da ekledi.

Suudi Haber Ajansı, Suudi liderliğindeki koalisyonun Mukalla Limanı'nda boşaltılan silah ve savaş araçlarını hedef alan "sınırlı" bir askeri operasyon düzenlediğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)