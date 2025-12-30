Haberler

Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mukalla Limanı'na Hava Saldırısı

Güncelleme:
Yemen'in güneydoğusundaki Hadramout eyaletinde, Suudi savaş uçakları Mukalla Limanı'na hava saldırıları düzenledi. Yerel güvenlik yetkilileri, saldırı sonrası bölgede güvenlik alarmı verildiğini bildirdi.

2. Yemen'deki patlamadan görüntüler

Yemen'de yerel bir güvenlik yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçaklarının salı sabahı Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramout eyaletindeki Mukalla Limanı'nı hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Kaynak, bombardımanın ardından liman yakınlarında alevlerin yükseldiğini ve bunun çevredeki bölgede güvenlik alarmının verilmesine neden olduğunu da ekledi.

Suudi Haber Ajansı, Suudi liderliğindeki koalisyonun Mukalla Limanı'nda boşaltılan silah ve savaş araçlarını hedef alan "sınırlı" bir askeri operasyon düzenlediğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
