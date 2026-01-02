Yemen'in Hadramevt kentinde Suudi Arabistan'a destek gösterisi düzenlendi

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) vilayetteki mevzilerden çekilmeye zorlamada rol oynayan Suudi Arabistan'a destek amacıyla gösteri düzenlendi.

"Bağımsız gençler" çağrısıyla Hadramevt vilayetinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Suudi Arabistan'ın kentte güvenliğin yeniden sağlanması ve GGK birliklerini topraklarından çıkarma çabaları dolayısıyla minnettarlıklarını iletti.

Göstericiler, Suudi Arabistan bayrakları ile Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı Abdulaziz, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın fotoğraflarının bulunduğu büyük bir afiş açtı.

Göstericiler, "Suudi Arabistan'a vefa... Hadramevt, yanında duranlara teşekkür ediyor" sloganları attı. Gösteride ayrıca ayrılıkçı GGK karşıtı sloganları da atıldı.

GGK dün meşru hükümetin tepkilerine rağmen ülkenin doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki bazı bölgelerde, "Vatan Kalkanı Kuvvetleri'nin de katılımıyla birliklerini yeniden konuşlandırdığını" duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise bugün BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurların, ülkenin doğusunda bulunan Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden çekilerek bu mevzileri meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne devrettiğini duyurmuştu.