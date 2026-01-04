Yemen hükümeti BAE destekli ayrılıkçı GGK'yi Aden yolundaki vatandaşları alıkoymakla suçladı

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), geçici başkent Aden'e girmek isteyen vatandaşların hareket özgürlüğünü kısıtladığını ve aralarında hastalar ile öğrencilerin de bulunduğu yolcuları alıkoyduğunu bildirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Yemen Başkanlık Konseyi'nden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, GGK güçlerinin ülkenin diğer bölgelerinden Aden'e gelmek isteyen vatandaşların kentin ana girişlerinden geçişine izin vermediği belirtildi.

Bu tür uygulamaların, anayasanın açık bir ihlali anlamına geldiği ve Riyad Anlaşması başta olmak üzere geçiş sürecinde yapılan tüm anlaşmalara aykırı olduğu kaydedildi.

Tüm Yemenlilerin ayrım gözetilmeksizin vatandaşlık haklarından yararlanması gerektiği belirtilerek, bölgesel ayrımcılığın reddedilmesi ve sivillerin temel haklarını zedeleyen uygulamalardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının ve aileler, hastalar ile öğrenciler dahil yolcuların alıkonulmasının, Yemen yasalarının yanı sıra insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, toplumsal barışı zedelediği ve zor ekonomik koşullar altında insani sorunları derinleştirdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Yemen'de, BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık'ta BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içerisinde çekme çağrısında bulundu.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

GGK'ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler, 2 Ocak'ta hava saldırılarıyla vuruldu.

Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.