Haberler

Yemen ordusu, Husiler ile çatışmada bir askerinin öldüğünü duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen ordusu ile İran destekli Husiler arasında çıkan çatışmada üsteğmen Fevvaz Muhammed Kadı hayatını kaybetti. Cenaze töreninde ordunun mücadelesi vurgulandı. Savaşta son durum ve çatışma detayları belirsizliğini koruyor.

Yemen'de ordu ile İran destekli Husiler arasında yaşanan çatışmada 1 askerin öldüğü bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada üsteğmen Fevvaz Muhammed Kadı'nın hayatını kaybettiği belirtildi.

Üsteğmen için Marib'te düzenlenen cenaze törenine, üst düzey askeri yetkililerin katıldığı kaydedildi.

Cenaze töreninde konuşma yapan 3. Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Mansur Sevabe, ordunun, Husilere karşı ulusal mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Haberde, Husiler ile ordu arasındaki çatışmanın nerede yaşandığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Yemen ordusu, 11 Nisan'daki açıklamasında ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilerle çıkan çatışmalarda 2 askerin öldüğünü ve 3'ünün yaralandığını duyurmuştu.

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

