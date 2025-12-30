Yemen hükümeti: Olağanüstü hal ve BAE ile anlaşmanın iptali kararlarını destekliyoruz

Yemen hükümeti, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin "ülkede olağanüstü hal ilanı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile savunma anlaşmasının iptali" konularına dair aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını ve tam destek verdiğini açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA, hükümetin söz konusu kararlara ilişkin açıklamasını yayımladı.

Olağanüstü hal ilanının, doğu vilayetlerinde yaşanan "tehlikeli gelişmeler" karşısında vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin birlik ve egemenliğini korumak amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, bunun silahlı isyanla mücadele, toplumsal barışın korunması ve devlet kurumlarının zayıflatılmasının önlenmesi için meşru ve zorunlu bir anayasal adım olduğu belirtildi.

Hükümet açıklamasında ayrıca, Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu Ortak Kuvvetleri Komutanlığının aldığı tedbirlerin de memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, Mukella Limanı'nda "gayrimeşru dış askeri desteği" hedef alan sınırlı ve hassas hava saldırısının, sivillerin korunması, liman ve kıyıların askerileştirilmesinin önlenmesi ile Hadramevt ve Mehra'nın yanı sıra bölgesel ve uluslararası deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyinin (GGK) tek taraflı askeri hareketliliği ile resmi çerçeve dışında silah ve güç sevk etmesinin ciddi bir güvenlik ihlali olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun vatandaşların güvenliğini ve devletin birliğini tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, GGK'ye Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden derhal ve koşulsuz çekilme ve geçiş dönemi referanslarına bağlı kalma çağrısı yinelendi.

GGK tarafından yürütülen eylemlerin eleştirildiği açıklamada, bunların devletin birliğini tehdit eden ve ekonomik reformları engelleyen ciddi bir güvenlik ihlali olduğu, Husi milislere hizmet ettiği ve darbeyi uzattığı aktarıldı.

Ülkenin kuzey komşusu Suudi Arabistan'ın desteğini ve Yemen'in istikrara kavuşturulmasındaki rolünü takdir eden hükümet, GGK'nin Hadramevt ve Mehra'dan derhal çekilmesi, bölgeleri resmi makamlara teslim etmesi ve geçiş aşaması için belirlenen şartlara uyması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, bugün yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını vermişti.