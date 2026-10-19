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Yemen'de Husilerin Şebve'deki kampa füze saldırısında 50'den fazla kişi öldü, yaralandı

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Yemen basınına göre Husiler Şebve'deki El-Alam Askeri Eğitim Kampı'nı balistik füzelerle vurdu; 50'den fazla kişi öldü ve yaralandı. Güvenlik güçlerine katılacak personelin bulunduğu kamptaki saldırının ardından Şebve Genel Hastanesi yaralılarla doldu, kan bağışı çağrısı yapıldı.

Yemen basını, Yemen'de İran destekli Husilerin Şebve vilayetindeki El-Alam Askeri Eğitim Kampı'na düzenlediği balistik füze saldırısında 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını bildirdi.

Yemen basınının yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Husiler bugün Şebve kentinde bulunan El-Alam Askeri Eğitim Kampı'nı birkaç balistik füzeyle hedef aldı.

Saldırıda 50'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerine katılmak üzere eğitim alan yeni personelin bulunduğu kampta meydana gelen saldırının ardından Şebve Genel Hastanesi'nin acil servisinin yaralılarla dolduğu aktarıldı.

Yaralıların tedavisine destek olmak amacıyla vatandaşlara acilen kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıldığı kaydedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların kesin sayısına ilişkin yerel yönetim ve sağlık yetkililerinden henüz resmi açıklama yapılmazken, yaralıların hastanelere sevkinin sürdüğü ifade edildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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