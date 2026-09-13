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Yemen'de Husilerin saldırısı Taiz'deki geçiş noktasında ulaşımı geçici olarak durdurdu

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- Husilerin Taiz kentinin doğusuna düzenlediği saldırı nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Yemen'de Husilerin düzenlediği saldırı nedeniyle Taiz kentinin doğusundaki önemli bir geçiş noktasında ulaşım geçici olarak durdu, bazı okullar eğitime ara verdi.

Hükümete bağlı askeri bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin Taiz kentinin doğusundaki hükümet güçlerine ait mevzilere saldırı düzenlediğini ve bölgeye sızma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kaynak, Husilerin Taiz'in doğu cephesinde hükümet güçlerinin mevzilerini bombaladığını belirtti.

Husilerin, saldırıyla eş zamanlı olarak bölgeye sızma girişiminde bulunduğunu aktaran kaynak, bombardıman nedeniyle kentin doğusunda Taiz'i İbb vilayetine, oradan da başkent Sana'ya bağlayan önemli geçiş noktasında ulaşımın geçici olarak durduğunu aktardı.

Kaynak, saldırının bölgedeki bazı okullarda eğitime ara verilmesine yol açtığını, öğrencilerin evlerine dönmekte güçlük çektiğini ifade etti.

Askeri kaynak, saldırı ve sızma girişimi nedeniyle can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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