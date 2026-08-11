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Yemen'de Husi saldırıları: 10 füze ve 4 İHA hedef alındı

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Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) ülkenin batı kıyılarındaki çeşitli noktaları sabah saatlerinden itibaren 10 füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) ülkenin batı kıyılarındaki çeşitli noktaları sabah saatlerinden itibaren 10 füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş Güçleri'ne ait "2 Aralık" haber sitesindeki açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ulusal Direniş Güçleri'ne ait hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, patlayıcı yüklü İHA'lardan birinin düşürüldüğü kaydedildi.

Tehdit kaynaklarıyla mücadelenin sürdüğü ve olası yeni bir tırmanışa karşı hazırlık seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı belirtildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'in çeşitli bölgelerinde son günlerde Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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