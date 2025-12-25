Haberler

Husiler, hükümetle cenazelerin çıkarılması ve teslimi konusunda anlaşıldığını duyurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetle tüm vilayetlerde cenazelerin çıkarılması ve teslimi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi gözetiminde gerçekleştirilecek.

Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetle çatışmaların yaşandığı tüm vilayetlerde cenazelerin çıkarılması ve teslim edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Murtada, "Tüm cephe ve bölgelerde, taraflarca naaşların çıkarılması ve teslim edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın hangi bölgeleri kapsadığına dair ayrıntı vermeyen Murtada, Birleşmiş Milletler (BM) ile Uluslararası Kızılhaç Komitesinin himaye ve denetiminde gerçekleştiğini, bunu takiben sahada görev yapacak komitelerin oluşturulacağını aktardı.

Murtada, bu komitelerin kurulmasının, hükümet ve Husiler tarafındaki kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Husiler ve Yemen hükümeti arasındaki görüşmeler

Umman'ın başkenti Maskat'ta 11 gün süren ve 23 Aralık'ta sona eren görüşmelerin ardından Yemen hükümeti ile Husiler, aralarında Suudi Arabistan ve Sudan uyrukluların da bulunduğu yaklaşık 2 bin 900 esir ve tutuklunun karşılıklı takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşmanın da BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin himayesinde yapıldığı belirtilirken, uygulama takvimi ve mekanizmasına ilişkin ayrıntılar açıklanmamıştı.

Anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde bu takas Yemen'de yaklaşık 10 yıldan uzun süredir devam eden savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilecek en büyük esir takası olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
