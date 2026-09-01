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Yemen'de Çatışmalar: 4 Ulusal Direniş Mensubu Şehit Oldu

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Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle yaşanan çatışmalarda 4 Deniz Kuvvetleri mensubunun öldüğünü açıkladı. Açıklamada, ülkeyi özgürleştirme ve egemenliği koruma mücadelesinin süreceği belirtildi. Çatışmalar üçüncü ayına girerken, taraflar barış formülü üzerinde anlaşamıyor.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçleri, ülkede Husilerle yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Ulusal Direniş Güçlerine bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Ulusal Direniş Güçleri Deniz Kuvvetleri mensubu 4 kişi, son günlerde İran Devrim Muhafızları ve Yemen'deki terörist kolunun (Husiler) terör faaliyetlerine karşı koyarken ulusal görevlerini yerine getirdikleri sırada şehit oldu." denildi.

Açıklamada, söz konusu 4 kişinin ölümünün güçleri "ülkeyi özgürleştirme, egemenliğini ve karasularını koruma mücadelesini sürdürme ve tüm tehditler karşısında zafere ulaşıncaya kadar direnme" konusunda daha kararlı hale getireceği ifade edildi.

Ulusal Direniş Güçlerinin açıklamasında, çatışmaların yeri ve zamanı ile 4 deniz kuvvetleri mensubunun ölümüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerden de söz konusu açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapılmadı.

Yemen'de çatışmalar üçüncü ayına girdi

Hükümet güçleri ile Husiler arasında barış için bir formül üzerinde anlaşmaya varılamamasına ilişkin karşılıklı suçlamalar devam ederken çatışmalar üçüncü ayına girdi.

Taraflar arasındaki çatışmalar temmuz başından itibaren Yemen'in çeşitli vilayetlerinde yeniden başladı. Çatışmaların yaşandığı bölgeler arasında ülkenin orta kesimindeki Marib, kuzeydeki Cevf ile güneybatıdaki Dali ve Taiz bulunuyor.

Kaynak: AA
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