Yemen'de hükümet güçleri: Husilere karşı Taiz ve Cevf'te stratejik ilerleme sağlandı

Yemen'de hükümet güçleri, Taiz ve Cevf vilayetlerinde yaşanan çatışmalarda Husilere??????? karşı "stratejik ilerleme" kaydedildiğini açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı SABA TV'nin haberine göre, hükümet güçleri, Taiz'de İran destekli Husilerle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hükümet güçleri, Taiz'in El-Mefalis bölgesinde bulunan El-Vesre, Said Taha, Ziban ve Hadira tepelerinin Husilerden alındığını belirtti.

Söz konusu tepelerin askeri açıdan "stratejik öneme sahip olduğu" vurgulanan haberde, bu noktaların Hazece Pazarı ile Taiz'in güneyi ve Lehc vilayetindeki bazı cephelere uzanan ikmal hatlarına hakim konumda bulunduğu ifade edildi.

Cevf'te Husilerin güçlü olduğu bir kampta ordu kontrolü sağladı

Öte yandan Yemen ordusunda görevli Tuğgeneral Abdullah Daris, ordunun Cevf vilayetinde düzenlediği operasyonlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Tuğgeneral Daris, Husilerin güçlü olduğu Lebenat Kampı'nda kontrolün sağlandığını belirtti.

Yerel basında ve sosyal medyada da hükümet güçlerinin Lebenat Kampı'na girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Stratejik öneme sahip Lebenat Kampı'nın, Husilerin Cevf'teki en büyük kamplarından biri olduğu ve vilayetin merkezi Hazm ile başkent Sana ve Saada vilayetlerine giden yolların kontrol edilmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar Yemen'in çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Kaynak: AA