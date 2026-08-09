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Yemen hükümeti Dali'de Husilere saldırdı

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Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin güneyindeki Dali ilinin kuzeyinde Husilere ait askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı güçler, ülkenin güneyindeki Dali ilinin kuzeyinde Husilere ait askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı güçlerden yapılan açıklamada, Dali'nin kuzeyinde Husilere ait toplanma noktaları, askeri kışlalar ve askeri araçların hedef alındığı belirtildi.

Saldırının yol açtığı can kaybı veya hasara ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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