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Yemen'de Hudeyde'de Saldırılar: 4 Ölü, 39 Yaralı

Yemen'de Hudeyde'de Saldırılar: 4 Ölü, 39 Yaralı
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İran destekli Husiler, Hudeyde kentine düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını bildirdi. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail'in hedef alması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Husiler, İsrail'e karşılık olarak nitelikli saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentine düzenlenen saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Hudeyde Limanı'nı hedef alması sonucu 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca Hudeyde'deki Bacil Çimento Fabrikası'na düzenlenen saldırıda ise 3 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine yönelik saldırılara karşılık olarak İsrail'e, "nitelikli saldırılar" düzenleme tehdidinde bulundu.

Petrol krizine karşılık "acil durum planı" uygulamaya koyuldu

Husiler, ABD'nin Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda petrol tesislerine yönelik saldırılarının ardından akaryakıt istasyonları için acil durum planını uygulamaya koyduklarını açıkladı.

Husilere ait Yemen Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, başkent Sana dahil olmak üzere pek çok kentte yaşanan akaryakıt krizinin ardından mevcut stokların iyi yönetilmesi amacıyla akaryakıt istasyonlarında acil durum planının devreye sokulduğu kaydedildi.

Plana ilişkin ayrıntı verilmeyen açıklamada, planın ABD'nin Ras İsa Limanı'ndaki kritik tesislere yönelik mükerrer saldırıları sonucu uygulamaya konulduğu dile getirildi.

Limandaki tesislerde 17 Nisan'da düzenlenen saldırılarda meydana gelen büyük hasara rağmen teknik ekiplerin 5 gün içinde tesislerin yeniden faaliyete geçmesini sağladığı vurgulanan açıklamada, tesislere yönelik 25 Nisan'da tekrar saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin o tarihten bu yana söz konusu limanı "neredeyse gün aşırı" hedef aldığı ve faaliyete geçmesi için yürütülen çalışmaları sabote ettiği bildirildi.

ABD'nin Ras İsa Limanı'na 17 Nisan'da düzenlediği şiddetli saldırılarda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, ABD'nin Ras İsa Limanı'na yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'e büyük çaplı petrol sızıntısı olduğunu duyurmuştu.

Hudeyde'de 1980'li yılların ortasında faaliyete geçen Ras İsa Limanı, Yemen'in ham petrol ihracatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
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