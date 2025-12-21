Yemen'in doğusunda askeri hareketlilik ve özerklik talepleri gerilimi tırmandırıyor

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) bölgeden çekilmemesi ve askeri eylemlerini sürdüreceği mesajı vermesiyle Hadramevt Aşiretler İttifakının özerklikte ısrar etmesi gerilimi tırmandırıyor.

GGK'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Meclisi Başkanı Ali Abdullah el-Kesiri, Hadramevt'e bağlı Seyun kentinin Amd ilçesinde aşiret liderleriyle bir araya geldiği toplantıda bölgedeki askeri hareketliliği övdü.

Kesiri, yakın gelecekte daha fazla askeri operasyonun düzenleneceğine işaret ederek, "Amd'ın coğrafi konumu ve çevredeki birçok bölgeyle olan bağlantısı nedeniyle tam güvenlik önlemleri altında olacağını" söyledi.

GGK'nin Hadramevt'teki kontrolünü sürdüreceğini belirten Kesiri, "Hadramevt'te elde ettikleri başarının Hadramevt Vadisi'ne de yayılacağını" savundu.

Kesiri, mevcut aşamada büyük değişikliklerin meydana geldiğini ifade etti.

GGK, Yemen askerlerine "vahşice" saldırdı

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Genelkurmay Başkanı Sağir bin Aziz de GGK güçlerinin Hadramevt'e düzenlediği saldırıda yaralanan ve Yemen'in orta kesimindeki Marib kentinde tedavileri devam eden askerleri ziyaret etti.

Bin Aziz, askerlerin "ulusal ve anayasal görevlerini yerine getirdiği sırada vahşi bir saldırıya maruz kaldıklarını" ifade etti.

Yemen ordusundan 13 Aralık'ta yapılan açıklamada, GGK'nın Hadramevt'e düzenlediği saldırıda 32 askerin hayatını kaybettiği ve 45'inin de yaralandığı belirtilmişti.

Hadramevt Aşiretler İttifakı "özerklikte ısrarcı"

Hadramevt Aşiretler İttifakı Başkanı Şeyh Amr bin Habriş, ittifakının kuruluşunun 12. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, petrol zengini Hadramevt'te özerklik taleplerine bağlı olduklarını duyurdu.

İttifaktan yapılan açıklamaya göre, Bin Habriş, "Hadramevt halkı, onurları ve meşru haklarını savunmak için kendi özgür iradeleri ve öz çabalarıyla ulusal projelerini oluşturdular." dedi.

Bin Habriş, ittifakın kuruluş aşaması ve sonrasında yaşananlarla "büyük başarıların elde edildiğini" savunarak, Hadramevt'te siyasi ve askeri bir mücadelenin yürütüldüğünü söyledi.

Söz konusu mücadelenin sürdürüleceğine işaret eden bin Habriş, "Hadramevt halkının özerk yönetim ve hedeflerine ulaşma konusunda kararlı olduğunu" ileri sürdü.

Bin Habriş, başta Suudi Arabistan olmak üzere kendilerini destekleyen ülkelere teşekkür ederek, yerel yetkililerle anlaşmaya varılmasına yönelik çalışan aşiret liderlerinin çabalarını övdü.

Yemen'in doğusundaki gerilimi yatıştırma çabaları kapsamında Suudi Arabistan ve BAE'den oluşan bir heyet, GGK'nin, Riyad yönetiminin Hadramevt'ten çekilme çağrılarını görmezden gelmesinin ardından Aden'de bir araya gelmiş ancak somut sonuçlar elde edilememişti.

312 keyfi tutuklama ve zorla kaybetme vakası

Sivil toplum kuruluşu Yemen Hak ve Özgürlükler Ağından 18 Aralık'ta yapılan açıklamada, 2-18 Aralık tarihlerinde Hadramevt Vadisi ve çöl bölgesinde GGK'ye bağlı güçler tarafından 312 keyfi tutuklama ve zorla kaybetme vakasının yaşandığı belirtildi.

GGK'nin alıkoyduğu kişiler arasında sivillerin ve askerlerin olduğu belirtilen açıklamada, işlenen ihlallere değinildi.

Hadramevt'e bağlı eş-Şihr kentinde yasal hiçbir gerekçe olmadan baskınların düzenlendiği ve geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenlendiği ifade edildi.

GGK'nin yasal dayanağı olmayan uygulamalarının sistematik bir politika kapsamında temel hak ve özgürlüklerin açık bir ihlalini oluşturduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere seslenilen açıklamada, bu ihlallerin durdurulması için gerçek ve etkili bir şekilde baskı yapılması, faillerin cezasız kalmamasının sağlanması çağrısı yapıldı.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehre vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.