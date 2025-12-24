Arap ülkeleri, Yemen'de sağlanan esir takası anlaşmasını "barış için olumlu bir adım" olarak niteledi

Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında sağlanan esir takası anlaşmasını ülkede barış süreci için önemli bir adım olarak gördü.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'deki esir ve alıkonulanların takası için Umman'ın başkenti Maskat'ta sağlanan anlaşmayı "insani açıdan önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu anlaşmanın Yemen'de daha fazla alıkonulan ve esirin serbest kalması için yeni girişimlerin başlangıcı olması temennisinde bulunan Ebu Gayt, bahsi geçen esir takası anlaşmasının Yemen'deki krizi bitirecek kapsamlı bir çözüme aracı olmasını umduklarını ifade etti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Umman, Yemen'deki Birleşmiş Milletler temsilciliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki anlaşmada sarf ettiği çabaları takdir etti.

Yemenli taraflar arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Budeyvi, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmanın, Yemen Cumhuriyeti'nde barış ve istikrar sürecine katkı sunmasını umuyoruz. Bunun ayrıca, kardeş Yemen halkının acılarını hafifletmesi ve taraflar arasındaki güveni artırmasıyla ülkenin istikrar ve birliğini garantileyecek kapsamlı siyasi çözüme vesile olmasını umuyoruz."

Öte yandan Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husiler arasında varılan esir takası anlaşması memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın Yemen'de barış ve istikrar sürecine katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman, tüm taraflardan toplamda 2 bin 900 esir ve tutuklunun serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın imzalandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki anlaşmaya ilişkin, "Bu, ülkedeki insani krizin hafifletilmesi ve güvenlik sağlanmasına katkı sunacak önemli bir adımdır." açıklamasını yapmıştı.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Yemenli tarafların sergiledikleri olumlu yaklaşım sayesinde sağlanan esir takasını memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Yemen'de 11 yıldır süren iç savaş

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirerek yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkuma ait listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.