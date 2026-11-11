Yemen'de çatışmalar sürerken son 24 saatte 16 Husi unsuru öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Dali ve Marib illerindeki çatışmaların yanı sıra başkent Sana'ya düzenlenen hava saldırılarında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin Dali ilinin kuzeybatısındaki Hacr cephesinde düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yemen ordusunun milislere ağır darbeler indirdiği, can ve askeri mühimmat kaybına uğrattığı, unsurlarını geri çekilmeye ve kaçmaya zorladığı aktarıldı.

Yemen ordusuna bağlı Acil Durum Tümenlerinin son 24 saatte Husilere düzenlediği saldırılarda 16 Husi unsurunun öldürüldüğü, diğerlerinin ise yaralandığı duyuruldu.

Husilere yönelik saldırılarla ilgili bir video paylaşılırken, operasyonların yeri ve zamanına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Yemen ordusuna ait resmi internet sitesi "26 Eylül"de yer alan habere göre ise orduya bağlı topçu birlikleri Marib vilayetinin kuzey cephesindeki Husi milislerine ait mevzileri, toplanma alanlarını ve araçları çok sayıda saldırıyla hedef aldı.

Haberde, ordu güçlerinin Marib'in güney cephesinde de Husilere ait toplanma alanları ve araçları bombaladığı, bunun Husilerde ağır kayıplara yol açtığı ifade edildi.

Taiz ile dayanışma gösterisi

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Taiz Valisi Nebil Şemsan, hükümet toplantısında, kente giren ticari mal miktarının fiili ihtiyacın yüzde 10'unu geçmediğini belirterek, Husileri kente yönelik ulaşım ve nakliye hareketini engellemekle suçladı.

Vali Şemsan, bu kısıtlamaların tedarik maliyetlerini artırdığını, halkın geçim yükünü ağırlaştırdığını, ayrıca sağlık ve su hizmetlerine de olumsuz yansıdığını kaydetti.

Siyasi aktivistler ve gazeteciler, Husiler tarafından Taiz kentine uygulanan ablukanın kaldırılması talebiyle Aden'deki El-Aruz Meydanı'nda dayanışma gösterisi düzenledi.

Göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'e, abluka altındaki Taiz halkının çektiği acılara son verilmesi, acil gıda ve tıbbi malzemelerin kente girişinin sağlanması amacıyla derhal müdahale çağrısında bulunan pankartlar taşıdı.

Katılımcılar, Husilerin yerleşim alanlarını ve köyleri hedef alan füze ve topçu saldırıları ile devam eden ihlaller karşısında "Aden halkının Taiz'deki kardeşleriyle" tam bir dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Gösteriyi organize edenler tarafından yapılan açıklamada, Taiz'e çıkan yolların açılması ve kuşatma altındaki kent sakinlerinin açlık ve mahrumiyetten uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların serbest dolaşımının garanti altına alınması ve kente gıda ile ilaç akışının güvenceye alınması için uluslararası alanda harekete geçilmesi istendi.

Ayrıca, Taiz'de sivillere yönelik ihlalleri izleyip belgeleyecek insan hakları kuruluşlarından ekiplerin oluşturulması, vatandaşların hastanelere ve sağlık hizmetlerine erişiminin güvenceye alınması ve Taiz'deki insani krizin BM Özel Temsilcisi'nin Yemen'e ilişkin çalışmalarında öncelikli konular arasında yer alması çağrısında bulunuldu.

Sana'ya hava saldırıları

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, başkent Sana'nın kuzeyindeki Beni el-Haris ilçesine bağlı Cedir bölgesinde bulunan El-Mefzer gaz santraline hava saldırısı düzenlendi.

Kaynak, saldırıların "Suudi Arabistan tarafından" gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Aynı kaynak, detay vermeksizin hava saldırılarının Sana'nın güneyindeki El-Vahde ilçesinde yer alan Petrol Şirketi binasını da hedef aldığını kaydetti.

Husilerin hükümetindeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu hava saldırıları sonucu 6 vatandaşın yaralandığını ve evlerde hasar meydana geldiğini duyurdu.

Asbahi, Beni el-Haris ilçesindeki gaz santralinin hedef alınması sonucu ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

16 bin kişi yerinden edildi

Çatışmaların insani boyutuna ilişkin olarak BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yayımladığı raporda, kasım ayının ilk haftasında Yemen'in çeşitli vilayetlerinde 15 bin 930 kişiden oluşan 2 bin 655 ailenin yerinden edildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Raporda, 1313 aile ile Lahic vilayetinin en çok göç alan yer olduğu, Lahic'i 716 aile ile Taiz ve 248 aile ile Aden'in takip ettiği aktarıldı.

Yerinden edilenlerin büyük çoğunluğunun Taiz ve Lahic vilayetlerinden hareket ettiği, Taiz'den 1242, Lahic'den 1142 ve Hudeyde'den 167 ailenin göç ettiğinin kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yemen Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husi hareketinden geri almayı ve başkent Sana'da kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen'in Şafağı" askeri harekatı 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.

Bu durum, Nisan 2022'de başlayan ateşkes sayesinde Yemen'de sağlanan göreceli sakinlikten bu yana görülen en geniş kapsamlı askeri tırmanış çerçevesinde gerçekleşiyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.

Kaynak: AA